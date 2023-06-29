До Києва приїхала Грета Тунберг (відео)

Підрив Каховської ГЕС іноземні союзники назвали екоцидом

В Україну з неанонсованим візитом приїхала відома шведська екоактивістка Грета Тунберг. Разом з іншими членами Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни вона зустрілася з представниками Офісу президента України, щоби обговорити вплив підриву Каховської ГЕС на екологію.

Про це повідомили у прес-службі ОП. Також до Міжнародної групи входять колишня Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віце-президент Європейського парламенту Гайді Гаутала та президент Ірландії у 1990–1997 роках Мері Робінсон.

На зустрічі Володимир Зеленський звернув увагу іноземних партнерів на катастрофічні наслідки підриву греблі Каховської ГЕС, з якими зіткнулися мешканці Херсонщини і не лише. Президент наголосив, що внаслідок цього загинуло багато людей, особливо на окупованій частині Херсонської області, де окупанти не проводили евакуацію. Глава держави зазначив, що росія має понести відповідальність за злочин екоциду в Україні.

Екоактивістка Грета Тунберг подякувала владі України за запрошення та заявила, що має намір привертати увагу світової спільноти та представників екологічних громадських організацій до екологічних наслідків війни. А віце-президент Європарламенту Гайді Гаутала зазначила, що підрив Каховської ГЕС безперечно можна кваліфікувати як екоцид.

"Вторгнення росії в Україну продемонструвало тяжкість злочинів проти навколишнього середовища протягом усієї війни; в українському законодавстві це однозначно екоцид. Питання відповідальності за ці злочини має вирішуватись як на національному, так і міжнародному рівні", — заявила вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Грета Тунберг прагне покарати росію за підрив Каховської ГЕС. Вона заявила, що готова тиснути на відповідні організації та хоче знати, чим ще вона може допомогти Україні.