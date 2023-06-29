В Киев приехала Грета Тунберг (видео)

Подрыв Каховской ГЭС иностранные союзники назвали экоцидом

В Украину с неонансированным визитом приехала известная шведская экоактивистка Грета Тунберг. Вместе с другими членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны она встретилась с представителями Офиса президента Украины, чтобы обсудить влияние подрыва Каховской ГЭС на экологию.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП. Также в Международную группу входят бывшая Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала и президент Ирландии в 1990–1997 годах Мэри Робинсон.

На встрече Владимир Зеленский обратил внимание иностранных партнеров на катастрофические последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонской области и не только. Президент подчеркнул, что в результате этого погибло много людей, особенно на оккупированной части Херсонской области, где оккупанты не проводили эвакуацию. Глава государства отметил, что россия должна понести ответственность за преступление экоцида в Украине.

Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила власти Украины за приглашение и заявила, что намерена привлекать внимание мирового сообщества и представителей экологических общественных организаций к экологическим последствиям войны. А вице-президент Европарламента Гайди Гаутала отметила, что подрыв Каховской ГЭС определенно можно квалифицировать как экоцид.

"Вторжение россии в Украину продемонстрировало тяжесть преступлений против окружающей среды в течение всей войны; в украинском законодательстве это однозначно экоцид. Вопрос ответственности за эти преступления должен решаться как на национальном, так и международном уровне", — заявила она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Грета Тунберг хочет наказать россию за подрыв Каховской ГЭС. Она заявила, что готова давить на соответствующие организации и хочет знать, чем еще она может помочь Украине.