"Ми переможемо на їхній землі": Ізраїль готується до наземної операції в секторі Газа

Ізраїль продовжує знищувати терористів та їх структури

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам ЦАХАЛ, сконцентрованим неподалік сектора Газа, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини". Він додав, що вони отримають відповідну команду. Ймовірно, йдеться про сухопутну операцію всередині сектору Газа.

Про це повідомляє CNN. "Зараз ви бачите Газу здалеку, скоро ви побачите її зсередини. Команда буде", — сказав Йоав Галлант.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав війська у районі сектору Газа 19 жовтня. Він передав воїнам ЦАХАЛ підтримку ізраїльського народу та впевненість у перемозі.

"Весь народ Ізраїлю підтримує вас, і ми завдамо сильного удару по наших ворогів, щоб досягти перемоги. Вперед до перемоги! Готові?", — сказав він бійцям.

Цього ж дня командувач Південного командування Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Ярон Фінкельман заявив військам на іншій ділянці кордону: "Цей маневр переведе війну на бік ворога, і ми переможемо на їхній землі. Шлях буде довгим, важким і напруженим, але у нас є найкращі командири та бійці, яких може запропонувати ЦАХАЛ".

Нагадаємо, після жорстокого нападу бойовиків ХАМАС з сектору Газа на Ізраїль, під час якого вони вбили 1300 цивільних та багато людей взяли у заручники, Ізраїль розпочав операцію зі знищення терористів та їхніх структур. Проводяться удари з повітря, за якими має бути сухопутна операція ЦАХАЛ.

Як повідомляв "Телеграф", у секторі Газа загинула молода українка. Дівчина накрила двомісячну доньку, коли до будинку, де вони перебували, прилетіла ракета.