"Мы победим на их земле": Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа

Израиль продолжает уничтожать террористов и их структуры

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам ЦАХАЛ, сконцентрированным недалеко от сектора Газа, что они "скоро увидят" анклав "изнутри". Он добавил, что они получат соответствующую команду. Вероятно, речь идет о сухопутной операции внутри сектора Газа.

Об этом сообщает CNN. "Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда будет", — сказал Йоав Галлант.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил войска в районе сектора Газа 19 октября. Он передал воинам ЦАХАЛ поддержку израильского народа и уверенность в победе.

"Весь народ Израиля поддерживает вас, и мы нанесем сильный удар по нашим врагам, чтобы достичь победы. Вперед к победе! Готовы?", — сказал он бойцам.

В этот же день командующий Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман заявил войскам на другом участке границы: "Этот маневр переведет войну на сторону врага, и мы победим на их земле. Путь будет долгим, трудным и напряженным, но у нас есть лучшие командиры и бойцы, которых может предложить ЦАХАЛ".

Напомним, после жестокого нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль, в ходе которого они убили 1300 гражданских и много людей взяли в заложники, Израиль начал операцию по уничтожению террористов и их структур. Проводятся удары с воздуха, за которыми должна последовать сухопутная операция ЦАХАЛ.

Как сообщал "Телеграф", в секторе Газа погибла молодая украинка. Девушка накрыла собой двухмесячную дочку, когда в дом, где они находились, прилетела ракета.