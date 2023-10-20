Прикрыла собой двухмесячную дочку: в секторе Газа погибла молодая украинка (фото)

Эвакуация украинцев все время откладывается

В результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибли более 20 украинцев. Также стало известно, что в Секторе Газы погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи.

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, который разговаривал с родными погибшей. Отец девушки — палестинец Гхази Хижи, он учился в университете в Украине, и познакомился с будущей женой Светланой Куликовой. Лейла родилась в Харькове в 1999 году, а после окончания учебы семья переехала в Палестину.

В 2021 году Лейла закончила Женский колледж университета Аль-Азхар в Каире. Вместе с матерью она работала в салоне красоты, она готовила палестинских девушек к свадьбе. В 2022 году девушка вышла замуж.

Лейла с дочкой Леночкой

Утром 17 октября Лейла с дочкой находились в доме родителей мужа, когда в здание попала ракета. По словам очевидцев, Лейлу нашли в полуразрушенном доме. Она прикрывала собой двухмесячную дочь Елену. Обе получили ранения и были госпитализированы, Лейлу спасти не смогли.

"Раненых Лейлу и Елену привезли в больницу, но через несколько часов туда привезли десятки раненых после взрыва возле больницы Аль-Ахли. Врачей на всех не хватало, Лейлу спасти не удалось, двухмесячная дочь жива", — пишет Наумлюк.

После выезда семьи из Харькова, у Лейлы оставалось только украинское свидетельство о рождении. По словам ее брата Заида, в июле, в Турции девушка обратилась в украинское консульство за помощью в получении паспорта. Однако процесс затянулся, когда выяснилось, что адрес прописки Лейлы в Украине находится на оккупированной россией территории, пишут "Ґрати".

Из Турции Лейла с мужем отправились в Египет, откуда она вернулась в Газу. Там родилась дочка, которую назвали Елена. Муж остался в Египте. С началом боевых действий, семья сразу запросила помощи в эвакуации.

"Мы обращались во все компетентные органы, но все, что они сказали: наберитесь терпения. Мы просили о помощи для маленькой девочки. Лейла очень боялась за своего ребенка", — рассказал Заид.

Семья обратилась в украинское консульство в Египте с просьбой помочь вывезти дочь Лейлы к отцу, однако эвакуация украинцев постоянно откладывается. По данным "Ґрат", из почти 850 украинских граждан, проживающих в Секторе Газа, в списки на эвакуацию внесли уже 308 человек.

Как сообщал "Телеграф", в Газе ликвидирована первая женщина, вошедшая в политбюро террористического движения ХАМАС, напавшего на Израиль, Джамиля аш-Шанти. Она являлась "символом" этой организации боевиков, и могла в значительной степени влиять на принятие решений.