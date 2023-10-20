Прикрила собою двомісячну доньку: в секторі Газа загинула молода українка (фото)

Евакуація українців постійно відкладається

Внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинули понад 20 українців. Також стало відомо, що у Секторі Гази загинула 24-річна громадянка України Лейла Хіжи.

Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк, який розмовляв із рідними загиблої. Батько дівчини — палестинець Гхазі Хіжи, він навчався в університеті в Україні та познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. Лейла народилася у Харкові у 1999 році, а після закінчення навчання родина переїхала до Палестини.

У 2021 році Лейла закінчила Жіночий коледж університету Аль-Азхар у Каїрі. Разом із матір’ю вона працювала у салоні краси, вона готувала палестинських дівчат до весілля. у 2022 році дівчина вийшла заміж.

Лейла з дочкою Оленкою

Вранці 17 жовтня Лейла з донькою перебували у будинку батьків чоловіка, коли у будівлю поцілила ракета. За словами очевидців, Лейлу знайшли у напівзруйнованому будинку. Вона прикривала собою двомісячну доньку Олену. Обидві зазнали поранень і були госпіталізовані, Лейлу врятувати не змогли.

"Поранених Лейлу та Олену привезли до лікарні, але за кілька годин туди привезли десятки поранених після вибуху біля лікарні Аль-Ахлі. Лікарів на всіх не вистачало, Лейлу врятувати не вдалося, двомісячна донька жива", — пише Наумлюк.

Після виїзду сім’ї з Харкова у Лейли залишалося лише українське свідоцтво про народження. За словами її брата Заїда, у липні в Туреччині дівчина звернулася до українського консульства за допомогою в отриманні паспорта. Проте процес затягнувся, коли з’ясувалося, що адреса прописки Лейли в Україні знаходиться на окупованій росією території, пишуть "Ґрати".

З Туреччини Лейла з чоловіком вирушили до Єгипту, звідки вона повернулася до Гази. Там народилася донька, котру назвали Олена. Чоловік залишився у Єгипті. З початком бойових дій сім’я одразу запросила допомоги в евакуації.

"Ми зверталися до всіх компетентних органів, але все, що вони сказали: наберіться терпіння. Ми просили про допомогу для маленької дівчинки. Лейла дуже боялася за свою дитину", — розповів Заїд.

Сім’я звернулася до українського консульства в Єгипті із проханням допомогти вивезти дочку Лейли до батька, проте евакуація українців постійно відкладається. За даними "Ґрат", із майже 850 українських громадян, які проживають у Секторі Газа, до списків на евакуацію внесли вже 308 осіб.

Як повідомляв "Телеграф", у Газі ліквідовано першу жінку, яка увійшла до політбюро терористичного руху ХАМАС, який напав на Ізраїль, Джаміля аш-Шанті. Вона була "символом" цієї організації бойовиків і могла значною мірою впливати на прийняття рішень.