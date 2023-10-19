У Газі ліквідовано жінку-"символ" ХАМАС

Жінка була вдовою колишнього глави політбюро ХАМАСу

У Газі ліквідовано першу жінку, яка увійшла до політбюро терористичного руху ХАМАС, який напав на Ізраїль, Джаміля аш-Шанті. Вона була "символом" цієї організації бойовиків і могла значною мірою впливати на прийняття рішень.

Джаміля аш-Шанті була вдовою колишнього голови політбюро ХАМАС Абд аль-Азіза ар-Рантісі, який був ліквідований у квітні 2004 року, і матір’ю шести його дітей. Про це пише Arabi21, посилаючись на джерело у Газі.

Через рік після смерті чоловіка Джаміля стала депутатом ПА та увійшла до складу політбюро ХАМАСу. Відомо, що вона викладала в Ісламському університеті у Газі, а також брала активну участь у заходах ХАМАСу.

Зазначається, що вона стала четвертим членом політбюро терористичного ХАМАСу, знищеним під час військової операції "Залізні мечі". Загалом у Газі проживало 20 членів політбюро.

Водночас ЦАХАЛ офіційно заявив про ліквідацію керівника Комітету народного опору Гази Рафата Харева Хоссейна Абу Халала. Така заява була опублікована на сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter) спікера ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час атаки терористичних об’єктів у секторі Газа було ліквідовано главу нацбезпеки ХАМАС.