В Газе ликвидирована женщина-"символ" ХАМАС

Женщина была вдовой бывшего главы политбюро ХАМАСа

В Газе ликвидирована первая женщина, вошедшая в политбюро террористического движения ХАМАС, напавшего на Израиль, Джамиля аш-Шанти. Она являлась "символом" этой организации боевиков, и могла в значительной степени влиять на принятие решений.

Джамиля аш-Шанти была вдовой бывшего главы политбюро ХАМАСа Абд аль-Азиза ар-Рантиси, который был ликвидирован в апреле 2004 года, и матерью шести его детей. Об этом пишет Arabi21, ссылаясь на источник в Газе.

Спустя год после смерти мужа Джамиля стала депутатом ПА и вошла в состав политбюро ХАМАСа. Известно, что она преподавала в Исламском университете в Газе, а также принимала активное участие в мероприятиях ХАМАС.

Отмечается, что она стала четвертым членом политбюро террористического ХАМАСа, уничтоженным в ходе военной операции "Железные мечи". В целом в газе проживало 20 членов политбюро.

В то же время ЦАХАЛ официально заявил о ликвидации руководителя Комитета народного сопротивления Газы Рафата Харева Хоссейна Абу Халала. Такое заявление было опубликовано на странице в социальной сети Х (бывший Twitter) спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе атаки террористических объектов в секторе Газа был ликвидирован глава нацбезопасности ХАМАС.