Даже оружие дали: у Буданова рассказали, как россия помогла ХАМАС напасть на Израиль

Москва использует свои ЧВК на Ближнем Востоке для подготовки террористов

К атаке боевиков ХАМАС на Израиль причастна россия и она не только помогала с планированием нападения, но и передавала некоторые образцы стрелкового и другого пехотного вооружения.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Еспресо, в США пока не имеют информации о причастности к этой атаке Ирана, а вот за встречами российского руководства с лидерами ХАМАС следил весь мир.

"Это официальные визиты они не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не проведение вечеров кремлевско-хамасовской дружбы. Понятно, что интересовало это обе стороны. Взаимодействие было и оружие было передано — отдельные образцы стрелкового пехотного вооружения", — сказал Юсов.

Также представитель ГУР подчеркнул, что есть и другие свидетельства причастности россии к атаке на Израиль и о них знают не только в Киеве и Тель-Авиве, но и в других западных столицах.

Он также отметил, что россия использует "ЧВК" для подготовки террористов на Ближнем Востоке, однако подчеркнул, что все эти организации являются частью российских спецслужб и полностью финансируются из российского бюджета. При этом Юсов напомнил, что это в прямом эфире подтвердил сам российский диктатор.

"Да, взаимодействовали. Да, контактировали. И контакты были достаточно давно. То, что сегодня ХАМАС со знанием дела использует опыт, в том числе и российско-украинской войны — вещи очевидные, опять же, для многих в мире", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Как сообщалось ранее, на днях американский президент Джо Байден заявил, что нападение ХАМАС на Израиль является "эхом" российского вторжения в Украину. Тем самым он сравнил политику российского диктатора с поведением террористической организации, чем вызвал сильное негодование у кремля.