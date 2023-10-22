Навіть зброю дали: у Буданова розповіли, як росія допомогла ХАМАСу напасти на Ізраїль

Москва використовує свої ПВК на Близькому Сході для підготовки терористів

До атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль причетна росія і вона не лише допомагала з плануванням нападу, а й передавала деякі зразки стрілецького та іншого піхотного озброєння.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Еспресо, у США поки що не мають інформації про причетність до цієї атаки Ірану, а ось за зустрічами російського керівництва з лідерами ХАМАС стежив увесь світ.

"Це офіційні візити вони не ховалися. І обговорювалися під час цих візитів не розвиток балету та культури, не захист клімату та не проведення вечорів кремлівсько-хамасівської дружби. Зрозуміло, що цікавили це обидві сторони. Взаємодія була і зброя була передана — окремі зразки стрілецького піхотного озброєння", — сказав Юсов.

Також представник ГУР наголосив, що є й інші свідчення причетності росії до атаки на Ізраїль і про них знають не лише у Києві та Тель-Авіві, а й в інших західних столицях.

Він також зазначив, що росія використовує "ПВК" для підготовки терористів на Близькому Сході, проте наголосив, що всі ці організації є частиною російських спецслужб та повністю фінансуються з російського бюджету. При цьому Юсов нагадав, що це у прямому ефірі підтвердив сам російський диктатор.

"Так, взаємодіяли. Так, контактували. І контакти були досить давно. Те, що сьогодні ХАМАС зі знанням справи використовує досвід, у тому числі й російсько-української війни — речі очевидні, знову ж таки, для багатьох у світі", — наголосив представник. української розвідки.

Як повідомлялося раніше, днями американський президент Джо Байден заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль є "луною" російського вторгнення в Україну. Тим самим він порівняв політику російського диктатора з поведінкою терористичної організації, чим викликав обурення у кремля.