ХАМАС все ж таки пов’язаний з росією: розкрито важливу деталь

Сайт терористів хоститься у росії

Терористична організація ХАМАС, яка напала на Ізраїль, все ж таки пов’язана з росією. Офіційний сайт бойовиків (hamas.ps) розташовується на російському хостингу VDSina. Офіс VDSina знаходиться у Москві.

Офіс VDSina знаходиться у Москві. Про це повідомило ізраїльське видання "Мезуза".

Згідно з публікацією, домен hamas. ps допомагає підтримувати російська компанія Selectel. Сама компанія зараз знаходиться в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЭ), але родом з рф. Засновником та головою ради директорів Selectel є Лев Левієв. Він також співзасновник соціальної мережі "ВКонтакте". Видання зазначає, що Левієв має два громадянства: російське та ізраїльське.

Довідка

Петербурзький провайдер хмарної інфраструктури Selectel була заснована в 2009 році і на сьогоднішній день є одним з найбільших операторів ЦОД в росії.

Згідно з відкритими даними, у компанії працює вісім дата-центрів: шість власних і два партнерські. Усі вони у містах росії. У травні 2023 стало відомо, що Selectel готується до виходу на IPO і вибирає майданчик для розміщення. Провайдер хмарної інфраструктури змінив материнську компанію Новий власник зареєстровано в ОАЕ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ХАМАС підтвердили, що Росія допомагає їм, і навіть сказали чим. Кремль дозволив радикалам виробляти автомати Калашнікова.