Сайт террористов хостится в россии

Террористическая организация ХАМАС, которая напала на Израиль, все же связана с россией. Официальный сайт боевиков (hamas. ps) располагается на российском хостинге VDSina. Офис VDSina находится в Москве.

Офис VDSina находится в Москве. Об этом сообщило израильское издание "Мезуза".

Согласно публикации, домен hamas. ps помогает поддерживать российская компания Selectel. Сама компания сейчас находится в Объединенных Арабских Эмирата, но родом из рф. Основателем и председателем совета директоров Selectel является Лев Левиев. Он же сооснователь социальной сети "ВКонтакте". Издание отмечает, что у Левиева два гражданства: российское и израильское.

Справка

Петербургский провайдер облачной инфраструктуры Selectel была основана в 2009 году и к настоящему времени является одним из крупнейших операторов ЦОД в рф.

Согласно открытым данным, у компании работает восемь дата–центров: шесть собственных и два партнёрских. Все они в городах россии. В мае 2023 года стало известно, что Selectel готовится к выходу на IPO и выбирает площадку для размещения. Провайдер облачной инфраструктуры сменил материнскую компанию. Новый собственник зарегистрирован в ОАЭ.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ХАМАС подтвердили, что рф помогает им, и даже сказали чем. кремль разрешил радикалам производить автоматы Калашникова.