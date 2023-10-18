На втором месте, после американцев. Сколько украинцев уже погибли в Израиле

Один украинец также числится без вести пропавшим

В результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибли более 20 украинцев. Это на десять человек больше, чем было известно уже сутками ранее.

Об этом в среду, 18 октября, в своем Telegram-канале сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, ссылаясь на обновленные данные. Он опубликовал соответствующую инфографику, в которой указано, сколько иностранных граждан и из каких стран погибли в ходе войны в Израиле.

На втором месте после США (29 человек) по количеству убитых оказалась Украина. Согласно этим данным, в Израиле погибли 23 человека из нашей страны. Следующей по этому списку идет россия — 18 человек.

Также жители многих государств пропали без вести в Израиле после нападения ХАМАС. В том числе и один гражданин Украины числится в этом списке.

Реакция Украины

В настоящий момент Украина может подтвердить гибель 13 граждан своей страны на территории Израиля. Также шесть человек числятся пропавшими без вести. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел, пишет "Украинская правда".

Отметим, что 17 октября первая леди Украины Елена Зеленская сообщала о 13 погибших украинцах в Израиле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после длительных переговоров с участием американских, израильских и катарских официальных лиц ХАМАС заявил, что готов отпустить заложников, но поставил Израилю условие.