УЄФА виступив проти українського клубу

Головний футбольний орган Європи не підтримав луганський клуб

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), попри заяву ФК "Зоря", ухвалив рішення про перенесення матчу 3-го туру Ліги конференцій сезону 2023/24 проти "Маккабі" Тель-Авів на листопад 2023 року.

Про це повідомляє ТаТоТаке на своєму telegram-каналі. Таким чином, "Зоря", схоже, змушена перенести матч Української прем’єр-ліги проти "Колоса" на невизначену дату.

Повідомляється, що гра "Маккабі" — "Зоря" пройде 25 листопада замість 26 жовтня. У разі неможливості зіграти в цю дату в Тель-Авіві місце поєдинку визначить "Маккабі". Таким чином, "Зорі" доведеться зіграти навесні одразу три матчі першого кола — ще проти "Шахтаря" та "Динамо". Річ у тому, що останній матч єврокубків луганці проведуть 14 грудня, а останній тур першого кола УПЛ призначений орієнтовно на 9 грудня.

Нагадаємо, луганський клуб просив УЄФА перенести гру до будь-якої іншої європейської країни, пославшись на завантажений календар у листопаді, проте головний футбольний орган підтримав бік "Маккабі". Нагадаємо, Ізраїль продовжує завдавати ударів по сектору Газа, звідки вранці 7 жовтня почалися атаки бойовиків ХАМАС. Наразі ізраїльським спортсменам офіційно заборонено залишати кордони країни.