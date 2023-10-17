Сборная Украины с трудом победила аутсайдера группы в отборе на Евро-2024 (видео)

Сине-желтые добыли тяжелую победу

Во вторник, 17 октября, сборная Украины встретилась с командой Мальты в отборе на чемпионат Европы-2024.

Игра состоялась в Та-Али (Мальта) на Национальном стадионе и завершилась со счетом 3:1. в пользу Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в дебюте встречи хозяева вышли вперед — Пол Мбонг обыгрался с партнером, на скорости обошел защитника и прошил Трубина ударом с метров 15-и. Сборная Украины играла откровенно плохо, однако команда сумела не только отыграться до окончания тайма, но и выйти вперед. Оба раза нашей команде "помогли" мальтийцы. Сначала Райан Камендзули замкнул неудачный удар/прострел Судакова, а еще через несколько минут мальтийцы сбили Мудрика в своей штрафной. В итоге Артем Довбик с пенальти вывел Украину вперед.

Во втором тайме Михаил Мудрик отметился красивым голом, после чего команды больше не забивали. Этот результат вывел Украину на второе место в квинтете С, Мальта — последняя.

Мальта – Украина – 1:2

Голы: П.Мбонг (13) – Камендзули (38, автогол), Довбик (43, пенальти), Мудрик (85)

Предупреждения: Пизани (93) – Матвиенко (31), Зубков (93)

Мальта: Бонелло, Камендзули, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Кристенсен, 68), Янкам (Пизани, 88), Гийомье, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихальонок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик

Статистика матча Мальта - Украина

Турнирное положение команд в группе С

Полный видеообзор матча Мальта — Украина будет доступен здесь позднее:

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в отборе на чемпионат Европы в Германии, проиграв в гостях Англии (0:2). После назначения Реброва на пост главного тренера Сине-желтые справились со сборной Северной Македонии (3:2) и национальной командой Мальты (1:0). В сентябре Дружина сенсационно дала бой англичанам (1:1), однако затем без шансов уступила Италии (1:2). В октябре украинцы во второй раз обыграли Северную Македонию (2:0).

С турнирным положением Желто-синих в отборочной группе ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Также на нашем сайте можно узнать расписание матчей сборной Украины в 2023 году. К слову, в следующем поединке Ребров и Ко встретятся с Италией (20.11). Эта встреча будет решающей в отборе.