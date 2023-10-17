Збірна України насилу перемогла аутсайдера групи у відборі на Євро-2024 (відео)

Синьо-жовті здобули важку перемогу

У вівторок, 17 жовтня, збірна України зустрілася із командою Мальти у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Гра відбулася у Та-Алі (Мальта) на Національному стадіоні та завершилася з рахунком 3:1. на користь України. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже в дебюті зустрічі господарі вийшли вперед — Пол Мбонг обігрався з партнером, на швидкості обійшов захисника і прошив Трубіна ударом із метрів 15-ти. Збірна України грала відверто погано, проте команда зуміла не лише відігратися до закінчення тайму, а й вийти вперед. Обидва рази нашій команді "допомогли" мальтійці. Спочатку Раян Камендзулі замкнув невдалий удар/простріл Судакова, а ще за кілька хвилин мальтійці збили Мудрика у своєму штрафному майданчику. У результаті Артем Довбик із пенальті вивів Україну вперед.

У другому таймі Михайло Мудрик відзначився голом-красенем, після чого команди більше не забивали. Цей результат вивів Україну на друге місце у квінтеті С, Мальта — остання.

Мальта – Україна – 1:3

Голи: П.Мбонг (13) – Камендзулі (38, автогол), Довбик (43, пенальті), Мудрик (85)

Попередження: Пізані (93) – Матвієнко (31), Зубков (93)

Мальта: Бонелло, Камендзулі, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Крістенсен, 68), Янкам (Пізані (88), Гійом'є, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатаріано, 68)

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко (Сваток, 46), Забарний, Караваєв (Зубков, 76), Сидорчук, Зінченко (Піхальонок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик

Статистика матчу Мальта – Україна

Турнірне становище команд у групі С

Повний відеоогляд матчу Мальта-Україна:

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала у відборі на чемпіонат Європи у Німеччині, програвши у гостях Англії (0:2). Після призначення Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті впоралися зі збірною Північної Македонії (3:2) та національною командою Мальти (1:0). У вересні Дружина сенсаційно дала бій англійцям (1:1), проте потім без шансів поступилася Італії (1:2). У жовтні українці вдруге обіграли Північну Македонію (2:0).

З турнірним становищем Жовто-синіх у відбірковій групі ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Також на нашому сайті можна дізнатися розклад матчів збірної України у 2023 році. До речі, в наступному поєдинку Ребров і Ко зустрінуться з Італією (20.11). Ця зустріч буде вирішальною у відборі.