Мальта – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Синьо-жовті проведуть передостанній матч у кваліфікації

У вівторок, 17 жовтня, збірна України проведе гостьовий поєдинок у відборі на чемпіонат Європи-2024 проти Мальти. Напередодні Синьо-жовті здолали прямого конкурента у боротьбі за 2-е місце у кваліфікаційній групі.

"Телеграф" проведе пряму текстову трансляцію матчу Мальта-Україна. Гра відбудеться у Та-Алі на Національному стадіоні, початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Додамо, що Мальта у першій грі з українцями показала дива стійкості, давши бій більш сильнішій команді. Українці у червні зуміли забити гол у ворота мальтійців лише з пенальті. Вдома збірна Мальти, напевно, спробує порадувати своїх уболівальників, а тому нашій команді, схоже, доведеться ще складніше, ніж у "домашній" грі. До речі, турнірне становище зобов’язує українців перемагати, а ось Мальта вже не бореться за місце у топ 2 у квінтеті.

Турнірне становище у групі С

Зазначимо, матч Мальта — Україна покажуть в Україні у прямому ефірі. До речі, Синьо-жовті – однозначні переможці зустрічі.

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Євро-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0). У вересні наша команда сенсаційно дала бій англійцям (1:1) і без шансів поступилася Італії (1:2). У жовтні українці вдруге обіграли Північну Македонію (2:0).

З турнірним становищем Жовто-синіх у відбірковій групі Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Також на нашому сайті можна дізнатися розклад матчів збірної України у 2023 році. До речі, у наступному поєдинку підопічні Реброва зустрінуться з Італією (20.11). Ця зустріч може стати ключовою у відборі.