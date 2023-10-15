Мальта — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024

Жовто-сині націлені взяти 3 очки

У вівторок, 17 жовтня, збірна України у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 зіграє проти команди Мальти. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Мальта — Україна.

У прямому ефірі по ТБ в Україні гру національної команди проти Мальти покажуть місцеві канали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" і т.д.). В Інтернеті гра буде доступна для перегляду ексклюзивно на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок Мальта – Україна відбудеться у Та-Калі на Національному стадіоні, початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Для господарів ця зустріч має товариський характер, адже мальтійці ні на що не претендують у відбірковій групі. Проте команда, напевно, спробує відібрати очки у збірної України та порадувати своїх уболівальників. А от українці для продовження боротьби за друге місце у квінтеті просто зобов'язані брати 3 очки.

Нагадаємо, у жовтні українці в емоційному матчі обіграли Північну Македонію (2:0). У збірної України у кваліфікації на Євро-2024 залишилося лише дві гри. З розкладом поєдинків Синьо-жовтих у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".