Мальта - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Желто-синие нацелены взять 3 очка

Во вторник, 17 октября, сборная Украины в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сыграет против команды Мальты. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Мальта — Украина.

В прямом эфире по ТВ в Украине игру национальной команды против Мальты покажут местные каналы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси " і т.д.). В Интернете игра будет доступна для просмотра эксклюзивно на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок Мальта — Украина состоится в Та-Кали на Национальном стадионе, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Для хозяев эта встреча несет товарищеский характер, ведь мальтийцы ни на что не претендуют в отборочной группе. Однако команда наверняка попытается отобрать очки у сборной Украины и порадовать своих болельщиков. А вот украинцы для продолжения борьбы за второе место в квинтете просто обязаны брать 3 очка.

Напомним, в октябре украинцы в эмоциональном матче обыграли Северную Македонию (2:0). У сборной Украины в квалификации на Евро-2024 осталось всего две игры. С расписанием поединков Сине-желтых в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".