Мальта - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Сине-желтые проведут предпоследний матч в квалификации

Во вторник, 17 октября, сборная Украины проведет гостевой поединок в отборе на чемпионат Европы-2024 против команды Мальты. Накануне Сине-желтые одолели прямого конкурента в борьбе за 2-е место в квалификационной группе.

"Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию матча Мальта — Украина. Игра состоится в Та-Али на Национальном стадионе, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что Мальта в первой игре с украинцами показала чудеса стойкости, дав бой более сильной команде. Украинцы в июне сумели распечатать ворота мальтийцев лишь с пенальти. Дома сборная Мальты наверняка попытается порадовать своих болельщиков, а потому нашей команде, похоже, придется еще сложнее, чем в "домашней" игре. К слову, турнирное положение обязывает украинцев побеждать, а вот Мальта уже не борется за место в топ-2 в квинтете.

Турнирное положение в группе С

Отметим, матч Мальта — Украина покажут в Украине в прямом эфире. К слову, Сине-желтые — однозначные фавориты встречи.

Напомним, сборная Украины неудачно начала квалификацию на Евро-2024, уступив на выезде Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0). В сентябре наша команда сенсационно дала бой англичанам (1:1) и без шансов уступила Италии (1:2). В октябре украинцы во второй раз обыграли Северную Македонию (2:0).

С турнирным положением Желто-синих в отборочной группе Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Также на нашем сайте можно узнать расписание матчей сборной Украины в 2023 году. К слову, в следующем поединке подопечные Реброва встретятся с Италией (20.11). Эта встреча может стать ключевой в отборе.