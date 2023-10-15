Украина - Мальта: Ребров убрал из состава двух футболистов
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Сине-желтых ожидает важная игра против аутсайдера группы
Сразу два футболиста сборной Украины досрочно покинули расположение национальной команды перед матчем отбора на чемпионат Европы-2024 против Мальты.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на своей официальном сайте. Один футболист травмировался, а второй получил дисциплинарное взыскание в связи с перебором желтых карточек.
К сожалению, состав сборной Украины уменьшился на двух игроков: в воскресенье утром, 15 октября, расположение сине-желтых покинули Сергей Кривцов, у которого мышечное повреждение бедра, и получивший в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение в нынешнем отборочном цикле Руслан Малиновский. Это обстоятельство означает, что Руслан должен пропустить одну игру в квалификации из-за дисквалификации.
Матч Мальта — Украина состоится 17 октября. К слову, игру покажут в Украине по ТВ и в сети в прямом эфире. Добавим, что букмекеры назвали однозначного фаворита противостояния.
У Сине-желтых осталось лишь два матча в квалификации на ЧЕ-2024. С расписанием игр нашей команды в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".