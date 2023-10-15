Мальта - Украина: букмекеры дали однозначный прогноз на матч отбора Евро-2024

Сине-желтые подходят к поединку в статусе фаворитов

Во вторник, 17 октября, сборная Украины проведет гостевой поединок квалификации на чемпионат Европы-2024 против команды Мальты. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Мальта — Украина.

По мнению букмекеров, украинцы являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

На успех украинской сборной можно сделать ставку с коэффициентом 1,30-1,31. В то же время победа Мальты менее вероятна — коэффициенты 10,00 — 12,00. Добавим, что Favbet оценивает вероятность успеха Сине-желтых в 74%, а мальтийцев — всего в 8%.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧЕ-2024 Мальта — Украина:

Favbet: (победа Мальты 12,00 — ничья 5,50 — победа Украины 1,31)

William Hill: (11,00 — 5,00 — 1,30)

Bwin: (10,00 — 5,50 — 1,30)

Матч Мальта — Украина состоится в деревне Та-Кали (Мальта) на Национальном стадионе. Добавим, что этот поединок можно посмотреть в Украине в прямом эфире.

У сборной Украины осталось лишь 2 поединка в отборе на ЧЕ-2024. С расписанием игр нашей команды в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, что Мальта потрепала нервы Сине-желтым в первой игре, которая завершилась минимальной победой украинцев (1:0). К слову, мальтийцы даже обвинили арбитра в помощи сборной Украины.