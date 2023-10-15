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Мальта – Україна: букмекери дали однозначний прогноз на матч відбору Євро-2024

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Тренування збірної України Новина оновлена 15 жовтня 2023, 13:39
Тренування збірної України. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Синьо-жовті підходять до поєдинку у статусі фаворитів

У вівторок, 17 жовтня, збірна України проведе гостьовий поєдинок кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Мальти. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Мальта-Україна.

На думку букмекерів, українці є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На успіх української збірної можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,30-1,31. У той самий час перемога Мальти менш ймовірна — коефіцієнти 10,00 — 12,00. Додамо, що Favbet оцінює ймовірність успіху Синьо-жовтих у 74%, а мальтійців – лише у 8%.

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧЄ-2024 Мальта — Україна:

  • Favbet: (перемога Мальти 12,00 – нічия 5,50 – перемога України 1,31)
  • William Hill: (11,00 — 5,00 — 1,30)
  • Bwin: (10,00 — 5,50 — 1,30)

Матч Мальта – Україна відбудеться у селищі Та-Калі (Мальта) на Національному стадіоні. Додамо, що цей поєдинок можна переглянути в Україні у прямому ефірі.

У збірної України залишилося лише 2 поєдинки у відборі на ЧЄ-2024. З розкладом ігор нашої команди у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, що Мальта потріпала нерви Синьо-жовтим у першій грі, яка завершилася мінімальною перемогою українців (1:0). До речі, мальтійці навіть звинуватили арбітра у допомозі збірній України.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Мальти #Євро-2024