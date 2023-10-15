Україна — Мальта: Ребров прибрав зі складу двох футболістів

Синьо-жовтих очікує важлива гра проти аутсайдера групи

Відразу два футболісти збірної України достроково покинули розташування національної команди перед матчем відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Мальти.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті. Один футболіст травмувався, а другий отримав дисциплінарне стягнення через перебір жовтих карток.

На жаль, склад збірної України зменшився на двох гравців: у неділю вранці, 15 жовтня, розташування синьо-жовтих залишили Сергій Кривцов, у якого м’язове ушкодження стегна, а також Руслан Маліновський, який отримав у матчі з Північною Македонією своє третє попередження у нинішньому відбірному циклі. Ця обставина означає, що Руслан має пропустити одну гру у кваліфікації через дискваліфікацію.

Матч Мальта – Україна відбудеться 17 жовтня. До речі, гру покажуть в Україні по ТБ та у мережі у прямому ефірі. Додамо, що букмекери назвали однозначного лідера протистояння.

У Синьо-жовтих залишилося лише два матчі у кваліфікації на ЧЄ-2024. З розкладом ігор нашої команди у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".