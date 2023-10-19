Арбитр показал футболисту белую карточку: редчайший случай в футболе (видео)

Нападающий проявил благородство во время игры, за что получил признание трибун и похвалу от рефери

В пятом дивизионе чемпионата Португалии по футболу рефери показал футболисту "Монтемора" белую карточку. К слову, первая белая карточка в футболе была показана именно в Португалии на матче женских команд.

Об этом сообщает "Телеграф". Таким образом, арбитр похвалил футболиста за честную игру.

Нападающий ФК Montemor Роберто Карлос прессинговал защитника ФК Alcaçovense Уэсли Силву. Внезапно центрбек получил травму, после чего неудачно отпасовал партнеру по команде. Карлос перехватил передачу, но вместо удара остановился, показав пример честной игры всем любителям футбола. Арбитр тут же показал белую карточку Роберто, а также пожал ему руку. Добавим, что Montemor победил со счетом 3:0.

Роберто Карлос показал пример честной игры:

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над введением обновленного правила о положении "вне игры". Недавно шведский тренер показал лазейку в футболе, позволяющую игнорировать правило офсайда.