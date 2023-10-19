Арбітр показав форварду білу картку: рідкісний випадок у футболі (відео)

Нападник проявив шляхетність під час гри, за що отримав визнання трибун та похвалу від рефері

У п’ятому дивізіоні чемпіонату Португалії з футболу рефері показав футболісту "Монтемора" білу картку. До речі, першу білу картку у футболі було показано саме в Португалії на матчі жіночих команд.

Про це повідомляє "Телеграф". Таким чином арбітр похвалив футболіста за чесну гру.

Нападник футбольного клубу Montemor Роберто Карлос пресингував захисника ФК Alcaçovense Уеслі Сілву. Раптом центрбек зазнав травми, після чого невдало відпасував партнеру по команді. Карлос перехопив передачу, але замість удару зупинився, показавши приклад чесної гри всім шанувальникам футболу. Арбітр відразу показав білу картку Роберто, а також потис йому руку. Додамо, що Montemor переміг із рахунком 3:0.

Роберто Карлос показав приклад чесної гри:

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) працюють над запровадженням оновленого правила про положення "поза грою". Нещодавно шведський тренер показав лазівку у футболі, що дозволяє ігнорувати правило офсайду.