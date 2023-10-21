"Тонешь сам - топи другого": рф хочет избавить Беларусь от футбола

рф поглощает Беларусь через спорт

Футбольные клубы из Беларуси могут войти в состав участников чемпионата россии по футболу. На данный момент весь российский футбол находится под санкциями УЕФА и ФИФА из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

О потенциальной интеграции белорусских команд в российские лиги заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме "Россия – спортивная держава", передает "Матч ТВ". В субботу, 21 октября, в рамках форума прошло расширенное заседание коллегий министерства спорта рф и министерства спорта и туризма Беларуси. Примечательно, что рф хочет, чтобы команды из Беларуси вошли в российские турниры по всем видам спорта.

"Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону все проработать", – сказал Матыцин.

В сети высмеяли идею российского Минспорта. Дело в том, что белорусы, войдя в систему лиг рф, автоматически попадут под санкции УЕФА и ФИФА (останутся без еврокубков и международных турниров). Один из пользователей пошутил на эту тему: "тонешь сам — топи другого".

Недавно УЕФА начал процесс возвращения рф в мировой футбол, однако нарвался на бойкот европейских стран, после чего изменил свое решение.