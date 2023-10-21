В стране-агрессоре процветают доносчики

В Снежинске (Челябинская область, рф) местный житель обратился в полицию из-за флага с радугой на матче детсадовцев. К слову, на самом еле радуга круглая.

О странном доносчике сообщает 74.ru. Жителю Снежинска в радуге привиделась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей…

В середине сентября в одной из школ проходил футбольный турнир среди детей старше 5 лет. Команда "Радуга" заняла третье место, уступив "Солнышкам".

"Мимо проходил гражданин с активной гражданской позицией, и он посчитал, что голубой флаг с радугой является флагом ЛГБТ. И как эту ситуацию описать? В радуге один набор цветов, а у флага организации – совершенно другой. И как таковой состав правонарушения отсутствует", – рассказал очевидец.

К слову, массовые доносы в рф стали одной из причин, почему оттуда бегут спортсмены. Двенадцатая чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк по этой причине сбежала из рф в Швейцарию. Примечательно, что из всех спортсменов чаще всего из россии бегут именно шахматисты. Недавно российский гроссмейстер Никита Витюгов стал самым рейтинговым шахматистом, сменившим спортивное гражданство.