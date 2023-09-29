Чемпионка мира сбежала из рф в Швейцарию, где нет "патриотов", которые напишут донос (видео)

Шахматисты чаще других российских спортсменов бегут из рф

Двенадцатая чемпионка мира, бывшая российская шахматистка Александра Костенюк объяснила, почему сменила спортивное гражданство на швейцарское.

Соответствующий комментарий шахматистки доступен на YouTube-канале Вити Кравченко. Александра отметила, что российское государство использовало ее имя в своей пропаганде, из-за чего она больше не могла находиться там.

"Ну да, меня так учили, что бросать свою страну в сложные моменты – это неверное решение. Мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом – это своего рода протест, но это и бегство. Я просто не выдержала, не смогла этот ужас перенести, не смогла чувствовать себя частью этого. И сказала: все, без меня. Я закрываюсь от всего, играю под швейцарским флагом, продолжаю свою карьеру и пытаюсь жить так", — сказала Костенюк.

Кроме того, Костенюк призналась, что действительно бежала из россии, но хотела бы вернуться в страну, когда там не будет так называемых "патриотов, пишущих доносы".

"Я не предатель, потому что я очень люблю россию, и я желаю россии всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину, не боясь каких-то непонятных дел и патриотов, которые напишут донос. И просто гуляя по маленьким провинциальным городкам в россии, получать удовольствие. Видеть, как россия меняется к лучшему. Лучшее для меня – это образ жизни. Чтобы куда бы ты ни приехал – люди счастливы", – заявила шахматистка.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены стали намного чаще менять спортивное гражданство. Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты. За один год из страны сбежали 141 представитель этого вида спорта.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Никита Витюгов принял решение выступать за сборную Англии.