Чемпіонка світу втекла з рф до Швейцарії, де немає "патріотів", які напишуть донос (відео)

Шахісти частіше за інших російських спортсменів тікають з росії

Дванадцята чемпіонка світу, колишня російська шахістка Олександра Костенюк пояснила, чому змінила спортивне громадянство на швейцарське.

Відповідний коментар шахістки доступний на YouTube-каналі Віті Кравченка. Олександра зазначила, що російська держава використала її ім’я у своїй пропаганді, через що вона більше не могла бути там.

"Ну так, мене так вчили, що кидати свою країну в складні моменти — це неправильне рішення. Мені здається часом, що моє рішення грати під швейцарським прапором — це свого роду протест, але це і втеча. Я просто не витримала, не змогла цей жах перенести, не змогла почуватися частиною цього. І сказала: все, без мене. Я закриваюся від усього, граю під швейцарським прапором, продовжую свою кар’єру і намагаюся жити так”, — сказала Костенюк.

Крім того, Костенюк зізналася, що справді втекла з росії, але хотіла б повернутися до країни, коли там не буде так званих "патріотів, які пишуть доноси".

"Я не зрадниця, тому що я дуже люблю росію, і я бажаю росії всього найкращого. Я дуже хочу, щоб через якийсь час можна було спокійно їхати на батьківщину, не боячись якихось незрозумілих справ і патріотів, які напишуть донос. І просто гуляючи маленькими провінційними містечками в росії, отримувати задоволення. Бачити, як росія змінюється на краще. Найкраще для мене — це спосіб життя. Щоб куди б ти не приїхав — люди щасливі", — заявила шахістка.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени стали набагато частіше змінювати спортивне громадянство. Примітно, що найчастіше з росії тікають шахісти. За один рік із країни втекли 141 представник цього виду спорту.

Раніше повідомлялося, що російський гросмейстер Микита Вітюгов вирішив виступати за збірну Англії.