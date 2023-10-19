"В рф не ценят спортсменов": чемпионка мира объяснила, почему сбежала из россии

Велогонщица перешла в команду Узбекистана еще в 2018 году

Велогонщица Ольга Забелинская рассказала, почему перешла из сборной рф в команду Узбекистана в 2018 году. Накануне российские велогонщицы опозорились, пытаясь обойти международные санкции.

Соответствующее заявление спортсменки доступно на "СЭ". Ольга отметила, что в рф почему-то не ценят атлетов, а внимание и любовь государства достаются лишь некоторым видам спорта.

"Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио.

Не буду рассказывать, что этому предшествовало, но я убедилась, что в россии меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определенных видов спорта, не буду говорить каких – все это и так знают. Все остальные спортсмены – просто серая масса", — заявила велогонщица.

Забелинская в составе сборной рф выигрывала "серебро" на Олимпиаде в Рио-2016 и две "бронзы" Лондона-2012. Также она является двукратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Азии и Европы.

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены намного чаще стали менять спортивное гражданство. Чаще всего из страны бегут шахматисты. Недавно из рф в Швейцарию сбежала 12-я чемпионка мира по шахматам.