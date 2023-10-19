"У рф не цінують спортсменів": чемпіонка світу пояснила, чому втекла з рф
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Велогонниця перейшла до команди Узбекистану ще у 2018 році
Велогонниця Ольга Забєлінська розповіла, чому перейшла зі збірної рф до команди Узбекистану у 2018 році. Напередодні російські велогонниці зганьбилися, намагаючись обійти міжнародні санкції.
Відповідна заява спортсменки доступна на "СЕ". Ольга зазначила, що в росії чомусь не цінують атлетів, а увага та любов держави дістаються лише деяким видам спорту.
"Сама ідея виступати за іншу країну прийшла, коли я стояла на п’єдесталі в Ріо.
Не розповідатиму, що цьому передувало, але я переконалася, що в росії мене не цінують, і не тільки мене. Там цінні тільки представники певних видів спорту, не говоритиму яких – все це і так знають. Усі інші спортсмени – просто сіра маса”, — заявила спортсменка.
Забєлінська у складі збірної росії вигравала "срібло" на Олімпіаді в Ріо-2016 і дві "бронзи" Лондона-2012. Також вона є дворазовою чемпіонкою світу та багаторазовою чемпіонкою Азії та Європи.
Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени набагато частіше стали змінювати спортивне громадянство. Найчастіше із країни тікають шахісти. Нещодавно з рф до Швейцарії втекла 12-а чемпіонка світу з шахів.