"У рф не цінують спортсменів": чемпіонка світу пояснила, чому втекла з рф

Велогонниця перейшла до команди Узбекистану ще у 2018 році

Велогонниця Ольга Забєлінська розповіла, чому перейшла зі збірної рф до команди Узбекистану у 2018 році. Напередодні російські велогонниці зганьбилися, намагаючись обійти міжнародні санкції.

Відповідна заява спортсменки доступна на "СЕ". Ольга зазначила, що в росії чомусь не цінують атлетів, а увага та любов держави дістаються лише деяким видам спорту.

"Сама ідея виступати за іншу країну прийшла, коли я стояла на п’єдесталі в Ріо.

Не розповідатиму, що цьому передувало, але я переконалася, що в росії мене не цінують, і не тільки мене. Там цінні тільки представники певних видів спорту, не говоритиму яких – все це і так знають. Усі інші спортсмени – просто сіра маса”, — заявила спортсменка.

Забєлінська у складі збірної росії вигравала "срібло" на Олімпіаді в Ріо-2016 і дві "бронзи" Лондона-2012. Також вона є дворазовою чемпіонкою світу та багаторазовою чемпіонкою Азії та Європи.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени набагато частіше стали змінювати спортивне громадянство. Найчастіше із країни тікають шахісти. Нещодавно з рф до Швейцарії втекла 12-а чемпіонка світу з шахів.