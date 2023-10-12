"Чергова підлянка": у рф порівняли УЄФА з маленьким собакою

Російський спортсмен вважає, що УЄФА діє за вказівкою Заходу

Колишній футболіст збірної рф Дініяр Білялетдінов висловився про скасування рішення УЄФА щодо допуску юнацьких команд росії до міжнародних турнірів.

Відповідну заяву ексфутболіста наводить "РБК Спорт". Дініяр вважає, що міжнародні спортивні організації діють за вказівкою Заходу.

"Можна намалювати три собаки: більша — МОК, трохи менше — ФІФА, ще менше — УЄФА: ось вони стоять на задніх лапках, а їм кажуть, як служити й про що гавкати. Очами дивляться на господаря: "Що зволиш, хазяїне?", а перед носом собачки тримають шматочок м'яса. Ось вони й намагаються.

Мені здається, це все було продумано. Це було навмисне рішення дозволити юнакам виступати та заборонити, щоб отримати підростаюче покоління, яке вже скуштувало все це. Це їхній вибір, їх методи, дворовою мовою – чергова підлянка. Для мене це не новина ", – сказав Білялетдінов.

Нагадаємо, УЄФА у вересні дозволив російським збірним U-17 повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну), мотивуючи це тим, що "діти не повинні страждати". Після цього про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Україна.

Раніше повідомлялося, що Швеція закрила шлях росіянкам з команди U-17 на чемпіонат Європи-2024, після чого в росії почалася істерика. Додамо, в УЄФА звинуватили бойкотуючі країни у непослідовній позиції, однак у Союзі намітився розкол, що призвело до скасування рішення.