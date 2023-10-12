"Очередная подлянка": в рф сравнили УЕФА с маленькой собакой

Российский спортсмен считает, что УЕФА действует по указке Запада

Бывший футболист сборной россии Динияр Билялетдинов высказался об отмене решения УЕФА касательно допуска юношеских команд рф к международным турнирам.

Соответствующее заявление экс-футболиста приводит "РБК Спорт". Динияр считает, что международные спортивные организации действуют по указке Запада.

"Можно нарисовать три собаки: побольше – МОК, поменьше – ФИФА, еще поменьше – УЕФА: вот они стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Глазками смотрят на хозяина: "Что изволишь, хозяин?", а перед носом собачки держат кусочек мяса. Вот они и стараются.

Мне кажется, это все было продумано. Это было намеренное решение разрешить юношам выступать и запретить, чтобы получить подрастающее поколение, которое уже вкусило все это. Это их выбор, их методы, дворовым языком – очередная подлянка. Для меня это не новость", – сказал Билялетдинов.

Напомним, УЕФА в сентябре разрешил российским сборным U-17 вернуться на международную арену в нейтральном статусе (без флага и гимна), мотивируя это тем, что "дети не должны страдать". После этого о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Украина.

Ранее сообщалось, что Швеция закрыла путь россиянкам из команды U-17 на чемпионат Европы-2024, после чего в рф началась истерика. Добавим, в УЕФА обвинили бойкотирующие страны в непоследовательной позиции, однако в Союзе наметился раскол, что привело к отмене решения.