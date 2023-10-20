В рф заявили о спортивном геноциде и назвали войну "передрягой"

Российские чиновники часто неуместно используют слово геноцид

Санкции против российских спортсменов якобы являются инструментом для осуществления "спортивного геноцида".

Об этом заявил глава Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков в комментарии "Матч ТВ". К слову, Поздняков в своем речи назвал войну "передрягой".

"Я бы назвал это спортивным геноцидом, к сожалению. Очень хочется верить в идеалы олимпизма и спорта. Спорт создан, чтобы строить мосты между странами и людьми. Рано или поздно это произойдет.

Наша мечта, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы наши спортсмены и возглавляемая мной организация стала весомой и важной частью олимпийского движения. Хотелось бы, чтобы передряги закончились", – Поздняков.

Пользователи в сети раскритиковали главу ОКР. В сети отметили, что российские чиновники забыли истинное значение слова "геноцид", а потому разбрасываются им, как хотят.

Напомним, в 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендации не касались командных дисциплин, а также спортсменов, связанных с силовыми структурами. Добавим, что МОК закрыл рф альтернативный путь на Олимпийские игры в Париже.