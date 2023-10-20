У рф заявили про спортивний геноцид і назвали війну "колотнечею"

Російські чиновники часто недоречно використовують слово "геноцид"

Санкції проти російських спортсменів нібито є інструментом для "спортивного геноциду".

Про це заявив голова Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслав Поздняков у коментарі "Матч ТВ". До речі, Поздняков у своїй промові назвав війну "колотнечею".

"Я б назвав це спортивним геноцидом, на жаль. Дуже хочеться вірити в ідеали олімпізму та спорту. Спорт створений, щоб будувати мости між країнами та людьми. Рано чи пізно це станеться.

Наша мрія, щоб це сталося якнайшвидше, щоб наші спортсмени та очолювана мною організація стала вагомою та важливою частиною олімпійського руху. Хотілося б, щоб колотнечі закінчилися", — Поздняков.

Користувачі в мережі розкритикували голову ОКР. У мережі наголосили, що російські чиновники забули справжнє значення слова "геноцид", а тому розкидаються їм, як хочуть.

Нагадаємо, у 2023 році Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі. При цьому рекомендації не стосувалися командних дисциплін, а також спортсменів, пов’язаних із силовими структурами. Додамо, що МОК закрив росії альтернативний шлях на Олімпійські ігри в Парижі.