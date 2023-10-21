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У рф стукач доніс на футбольну команду дитсадка через веселку

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Веселка на прапорі настільки збентежила росіянина, що він написав донос Новина оновлена 21 жовтня 2023, 11:19
Веселка на прапорі настільки збентежила росіянина, що він написав донос. Фото vk.com

У країні-агресорі процвітають донощики

У Сніжинську (Челябінська область, рф) місцевий житель звернувся до поліції через прапор з веселкою на матчі дитсадківців. До речі, насправді веселка кругла.

Про дивного донощика повідомляє 74.ru. Мешканець Сніжинська у веселці побачив нібито пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей.

У середині вересня в одній зі шкіл проходив футбольний турнір серед дітей віком від 5 років. Команда "Райдуга" посіла третє місце, поступившись "Сонечкам".

"Повз проходив громадянин з активною громадянською позицією, і він вважав, що блакитний прапор з веселкою є прапором ЛГБТ. І як цю ситуацію описати? У веселці один набір кольорів, а у прапора організації – зовсім інший. І як такий склад правопорушення відсутній", – розповів очевидець.

До речі, масові доноси в росії стали однією з причин, чому звідти тікають спортсмени. Дванадцята чемпіонка світу з шахів Олександра Костенюк з цієї причини втекла з рф до Швейцарії. Примітно, що з усіх спортсменів найчастіше з росії тікають саме шахісти. Нещодавно російський гросмейстер Микита Вітюгов став найрейтинговішим шахістом, який змінив спортивне громадянство.

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