У країні-агресорі процвітають донощики

У Сніжинську (Челябінська область, рф) місцевий житель звернувся до поліції через прапор з веселкою на матчі дитсадківців. До речі, насправді веселка кругла.

Про дивного донощика повідомляє 74.ru. Мешканець Сніжинська у веселці побачив нібито пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей.

У середині вересня в одній зі шкіл проходив футбольний турнір серед дітей віком від 5 років. Команда "Райдуга" посіла третє місце, поступившись "Сонечкам".

"Повз проходив громадянин з активною громадянською позицією, і він вважав, що блакитний прапор з веселкою є прапором ЛГБТ. І як цю ситуацію описати? У веселці один набір кольорів, а у прапора організації – зовсім інший. І як такий склад правопорушення відсутній", – розповів очевидець.

До речі, масові доноси в росії стали однією з причин, чому звідти тікають спортсмени. Дванадцята чемпіонка світу з шахів Олександра Костенюк з цієї причини втекла з рф до Швейцарії. Примітно, що з усіх спортсменів найчастіше з росії тікають саме шахісти. Нещодавно російський гросмейстер Микита Вітюгов став найрейтинговішим шахістом, який змінив спортивне громадянство.