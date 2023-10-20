МОК поставив путіна на місце

Спортивна організація відповіла на випад путіна

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) відповіли на критику президента рф володимира путіна, який заявив про дискримінацію російських атлетів за етнічною ознакою.

Відповідну заяву головного спортивного органу планети наводить nrk.no. В організації наголосили, що участь в Олімпійських іграх не є правом людини.

"Участь в Олімпійських іграх жодним чином не є правом людини, і нещодавня поправка до Олімпійської хартії із цим не пов’язана. Ми рішуче відкидаємо звинувачення в тому, що ці заходи є "етнічною дискримінацією", — йдеться у заяві МОК.

Нагадаємо, путін під час виступу на форумі "росія – спортивна держава" у Пермі заявив, що МОК займається етнічною дискримінацією щодо росіян, після чого голову кремля підняли на сміх у мережі. Президент росії не задоволений тим, що росіян не пускають на міжнародні змагання через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

На цей час МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо Ігор у Парижі поки не прийнято.