Глава кремля знову збрехав на публіці

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який нещодавно усунув Олімпійський комітет росії (ОКР), нібито здійснює етнічну дискримінацію щодо російських спортсменів.

Про це заявив президент рф під час виступу на форумі "росія — спортивна держава" в Пермі, передає "Матч ТВ". Глава кремля додав, що МОК суперечить самій природі спорту.

"Заборона участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях – це етнічна дискримінація.

Підходи МОК щодо допуску на Олімпіаду суперечать самій природі спорту. Олімпійські ігри — вершина справжнього єднання країн — зараз привілей, який треба заслужити не пов’язаними зі спортом політичними жестами", — сказав Путін.

У мережі наголосили на безграмотності заяви президента рф. Річ у тому, що за етнічним принципом МОК нікого не дискримінував, адже велика кількість "рускіх" виступають на змаганнях під прапорами інших країн. Це стосується й інших колишніх росіян.

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором і з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Напередодні у рф розкритикували МОК після того, як Комітет не пустив росіян на Азійські ігри-2023, через що представники країни-агресора не зуміли кваліфікуватися на Ігри-2024 альтернативним шляхом.