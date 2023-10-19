Глава кремля вновь соврал на публике

Международный олимпийский комитет (МОК), который недавно отстранил Олимпийский комитет россии (ОКР), якобы совершает этническую дискриминацию в отношении российских спортсменов.

Об этом заявил президент рф во время выступления на форуме "россия – спортивная держава" в Перми, передает "Матч ТВ". Глава кремля добавил, что МОК противоречит самой природе спорта.

"Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация.

Подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Олимпийские игры – вершина подлинного единения стран – сейчас привилегия, которую надо заслужить не связанными со спортом политическими жестами", – сказал Путин.

В сети отметили безграмотность заявления президента рф. Дело в том, что по этническому принципу МОК никого не дискриминировал, ведь огромное число русских выступают на соревнованиях под флагами других стран. Это касается и других бывших россиян.

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. Накануне в рф раскритиковали МОК, после того, как Комитет не пустил россиян на Азиатские игры-2023, из-за чего представители страны-агрессора не сумели квалифицироваться на Игры-2024 альтернативным путем.