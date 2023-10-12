Историческое решение: МОК отстранил Олимпийский комитет россии, что это значит

ОКР дисквалифицировали до дальнейшего уведомления.

Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета россии (ОКР). Такое решение было принято в ответ на решение ОКР включить в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщается на странице МОК в соцсети Х (бывшей Twitter), решение Олимпийского комитета рф включить в свой состав региональные комитеты Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей нарушает Олимпийскую хартию. По мнению МОК, также оно нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины, признанную Международным олимпийским комитетом.

Как заявил официальный представитель МОК Марк Адамс, исполнительный комитет МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. По его словам, отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Также в МОК подчеркнули, что оставляют за собой право принимать решения по участию отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпиаде-2024 и Олимпиаде-2026.

Решение МОК

Напомним, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что прокремлевская Международная ассоциация бокса (IBA) не будет проводить олимпийский боксерский турнир на Играх-2024 в Париже.