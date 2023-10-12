Історичне рішення: МОК усунув Олімпійський комітет росії, що це означає

ОКР дискваліфікували до подальшого повідомлення

Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету росії (ОКР). Таке рішення було прийнято у відповідь на рішення ОКР включити до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляється на сторінці МОК у соцмережі Х (колишній Twitter), рішення Олімпійського комітету росії включити до свого складу регіональні комітети тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей порушує Олімпійську хартію. На думку МОК, воно також порушує територіальну цілісність Національного олімпійського комітету України, визнану Міжнародним олімпійським комітетом.

Як заявив офіційний представник МОК Марк Адамс, виконавчий комітет МОК вирішив дискваліфікувати ОКР до подальшого повідомлення. За його словами, усунення передбачає, що ОКР більше не може функціонувати як національний олімпійський комітет і отримувати фінансування від олімпійського руху.

Також у МОК наголосили, що залишають за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпіаді-2024 та Олімпіаді-2026.

Рішення МОК

Нагадаємо, голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що прокремлівська Міжнародна асоціація боксу (IBA) не проводитиме олімпійський боксерський турнір на Іграх-2024 у Парижі.