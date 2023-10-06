путін дозволив російським спортсменам виступити на Олімпіаді в Парижі, але є нюанс

рф по суті відмовиться від російських спортсменів, які бажають поїхати на Ігри в Парижі

Російська влада формально не забороняла спортсменам з росії брати участь на Іграх-2024 у нейтральному статусі, проте оплачувати підготовку та поїздку таким атлетам не будуть. Напередодні в рф поскаржилися на "спортивний геноцид".

Про це розповів помічник президента росії володимира путіна Ігор Левітин, передає "СЕ". Цікаво, що вирішувати долю кожного російського атлета планує Олімпійський комітет рф (ОКР). Додамо, на державному фінансуванні в росії перебувають більшість спортсменів.

– У спортивному співтоваристві велика дискусія – чи варто їхати російським спортсменам на Олімпіаду за умов нейтральності.

– Президент про це сказав, це вибір кожного спортсмена. Якщо спортсмен вирішує, що він їде у нейтральному статусі, ми йому перешкоджати не будемо.

– Чи повинен ОКР у такому разі якось допомагати спортсменам? Наприклад, фінансово?

– Він не має такого права. Тому що спортсмен не може представляти ОКР.

Якщо спортсмен пройде відбір, то в кожному окремому випадку федерація звертатиметься до Міністерства спорту та ОКР – вирішуватиме долю кожного окремого спортсмена, – сказав Левітин.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Напередодні в росії розкритикували МОК після того, як організація не пустила росіян на Азійські ігри-2023, тим самим закривши альтернативний шлях росіянам на Ігри в Парижі.