"рф тяжко": російський топчиновник поскаржився на масову втечу "малодушних" з країни

Російські спортсмени масово тікають із росії

Заступник міністра спорту рф Одес Байсултанов назвав спортсменів, що тікають із країни, малодушними. Цікаво, що російські атлети біжать навіть у Вануату.

Відповідна заява Байсултанова доступна на ТАСС. Одес заявив про "складну" ситуацію в країні, проте чомусь забув, що в проблемах винна сама російська влада.

"Моя особиста думка погана: поїхав – нехай там залишається. Але думка як регулятора – це особистий вибір кожного, де виступати й кого представляти. Коли підіймаються, кажуть – імениті спортсмени, але не треба забувати, хто їм допомагав, фінансував, доводив до цього великого стану. Але бігти, коли країні стало важко, — це малодушність", — сказав Байсултанов.

Додамо, у вересні в Мінспорту рф повідомили, що понад 100 російських спортсменів (у тому числі 55 представників олімпійських видів спорту) вирішили виступати за інші країни.

Нагадаємо, з росії втекла чемпіонка рф з плавання Софія Сподаренко. Нещодавно вона порадила росіянам не їхати на Олімпійські ігри у Парижі, які відбудуться у 2024 році.