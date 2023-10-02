"рф тяжело": российский топ-чиновник пожаловался на массовое бегство "малодушных" из страны

Российские спортсмены массово бегут из рф

Заместитель министра спорта рф Одес Байсултанов назвал спортсменов, убегающих из страны, малодушными. Примечательно, что российские атлеты бегут даже в Вануату.

Соответствующее заявление Байсултанова доступно на ТАСС. Одес заявил о "сложной" ситуации в стране, однако почему-то позабыл, что в проблемах виноваты сами российские власти.

"Мое личное мнение плохое: уехал – пусть там остается. Но мнение как регулятора – это личный выбор каждого, где выступать и кого представлять. Когда поднимаются, говорят – именитые спортсмены, но не надо забывать, кто им помогал, финансировал, доводил до этого великого состояния. Но бежать, когда стране стало тяжело, – это малодушие", – сказал Байсултанов.

Добавим, в сентябре в Минспорта рф сообщили, что более 100 российских спортсменов (в том числе 55 представителей олимпийских видов спорта) решили выступать за другие страны.

Напомним, из рф сбежала чемпионка россии по плаванию Софья Сподаренко. Недавно она посоветовала россиянам не ехать на Олимпийские игры в Париже 2024 года.