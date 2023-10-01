Российская коллега Харлан пожаловалась на дискриминацию

Спортсменка служит в армии рф

Российская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая пожаловалась на дискриминацию. Ранее в международном фехтовании вспыхнул скандал из-за того, что украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке после дуэли на чемпионате мира.

Соответствующее заявление Великой приводит ТАСС. Она заявила, что в фехтовании якобы плохо относятся к россиянам. Теперь Софья готовится не к Олимпийским играм, а к играм БРИКС, Играм Дружбы и другим альтернативным стартам. При этом она все-таки надеется выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Я – действующая спортсменка, до следующего года точно, я такой оптимист и в глубине души в участие в Олимпиаде верю. Но реальность показывает, что вряд ли, в том числе события в фехтовальном мире. В моем виде спорта дискриминация идет по национальному признаку", — заявила Великая.

Напомним, после инцидента на ЧМ-2023 российская сторона тут же подала протест, ведь по правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперники обязаны пожать друг другу руки. Организаторы турнира проигнорировали протест россиян, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию.

Из-за огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который неожиданно пригласил Харлан на Олимпиаду-2024, из-за чего в рф началась массовая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.

В итоге Харлан продолжила свои выступления на ЧМ, но только в командном турнире, где сборная Украины заняла 4-е место.