Спортсменка служить в армії рф

Російська фехтувальниця на шаблях, дворазова олімпійська чемпіонка Софія Велика поскаржилася на дискримінацію. Раніше у міжнародному фехтуванні спалахнув скандал через те, що українська шаблістка Ольга Харлан не потиснула руку росіянці після дуелі на чемпіонаті світу.

Відповідну заяву Великої наводить ТАСС. Вона заявила, що у фехтуванні нібито погано ставляться до росіян. Тепер Софія готується не до Олімпійських ігор, а до ігор БРІКС, Ігор Дружби та інших альтернативних стартів. При цьому вона таки сподівається виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Я — чинна спортсменка, до наступного року точно, я такий оптиміст і в глибині душі в участь в Олімпіаді вірю. Але реальність показує, що навряд, у тому числі події у фехтувальному світі. У моєму виді спорту дискримінація йде за національною ознакою", — заявила Велика.

Нагадаємо, після інциденту на ЧС-2023 російська сторона відразу подала протест, адже за правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE), суперники зобов’язані потиснути один одному руки. Організатори турніру проігнорували протест росіян, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію.

Через розголос у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який несподівано запросив Харлан на Олімпіаду-2024, через що в росії почалася масова істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські засади.

У підсумку Харлан продовжила свої виступи на ЧС, але лише у командному турнірі, де збірна України посіла 4-е місце.