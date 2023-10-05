рф опускає "залізну завісу": прийнято абсурдне рішення щодо "недружніх" країн

У росії заборонили спортсменам тренуватися в "недружніх" країнах, адже там їх нібито можуть ув’язнити

Дворазовий олімпійський чемпіон в естафеті, голова федерації біатлону Санкт-Петербурга Дмитро Васильєв висловився про заборону для російських спортсменів виїжджати на збори до недружніх країн. Напередодні чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов образив шведів.

Відповідну заяву Васильєва наводить fontanka.ru. Дмитро розповів, що на цей час російським спортсменам, щоб виїхати до "дружньої" країни, необхідно повідомити владу, а виїзд до недружніх країн — заборонено.

"У недружні країни виїзд заборонений зовсім. І це правильно. А що нам робити в недружніх країнах? Щоб відібрали машину й у в’язницю посадили? Ну це ж дурість.

А якщо людина таки поїде, що буде? Не знаю як працює цей механізм. Але щось, напевно, буде. А навіщо їхати, якщо рекомендовано не їздити? Якщо так хочеться поїхати – звільняйся та їдь куди хочеш. Не бачу взагалі жодної проблеми”, – заявив Васильєв.

Нагадаємо, нещодавно Васильєв порівняв Францію з гітлерівською Німеччиною.

Раніше повідомлялося, що частину російських спортсменів звинуватили у зраді батьківщини.