рф опускает "железный занавес": принято абсурдное решение по "недружественным" странам

В рф запретили спортсменам тренироваться в "недружественных" странах, ведь там их якобы могут посадить в тюрьму

Двукратный олимпийский чемпион в эстафете, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался о запрете для российских спортсменов выезжать на сборы в недружественные страны. Накануне четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил шведов.

Соответствующее заявление Васильева приводит fontanka.ru. Дмитрий рассказал, что на данный момент российским спортсменам, чтобы выехать в "дружественную" страну необходимо уведомить власти, а выезд в недружественные страны — запрещен.

"В недружественные страны выезд запрещен совсем. И это правильно. А что нам делать в недружественных странах? Чтобы отняли машину и в тюрьму посадили? Ну это же глупость.

А если человек все-таки поедет, что будет? Без понятия. Не знаю, как работает этот механизм. Но что-то наверняка будет. А зачем ехать, если рекомендовано не ездить? Если так хочется поехать – увольняйся и езжай куда хочешь. Не вижу вообще никакой проблемы", – заявил Васильев.

Напомним, недавно Васильев сравнил Францию с гитлеровской Германией.

Ранее сообщалось, что часть российских спортсменов обвинили в предательстве родины.