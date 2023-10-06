путин разрешил российским спортсменам выступить на Олимпиаде в Париже, но есть нюанс

рф по сути откажется от российских спортсменов, желающих поехать на Игры в Париже

Российские власти формально не запрещали спортсменам из рф участвовать на Играх-2024 в нейтральном статусе, однако оплачивать подготовку и поездку таким атлетам не будут. Накануне в рф пожаловались на "спортивный геноцид".

Об этом рассказал помощник президента рф владимира путина Игорь Левитин, передает "СЭ". Примечательно, что решать судьбу каждого российского атлета планирует Олимпийский комитет россии (ОКР). Добавим, на государственном финансировании в рф находятся большинство спортсменов.

– В спортивном сообществе большая дискуссия – стоит ли ехать российским спортсменам на Олимпиаду на условиях нейтральности.

– Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем.

– Должен ли ОКР в таком случае как-то помогать спортсменам? Например, финансово?

– Он не имеет такого права. Потому что спортсмен не может представлять ОКР.

Если спортсмен пройдет отбор, то в каждом отдельном случае федерация будет обращаться в Министерство спорта и ОКР – решать судьбу каждого отдельного спортсмена, – сказал Левитин.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. Накануне в рф раскритиковали МОК, после того, как организация не пустила россиян на Азиатские игры-2023, тем самым закрыв альтернативный путь россиянам на Игры в Париже.